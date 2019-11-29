"Укроборонпром" может попасть под санкции США: раскрыта опасная схема

"Укроборонпром" может попасть под антироссийские санкции США из-за операции по покупке "Мотор Сичи" совместно с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei.

Как сообщает "Апостроф", об этом рассказал председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев в эфире Радио НВ.

"Можно оказаться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с" Укроборонпромом "получила бы контроль над этим предприятием. США могут найти подтверждение того, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок "Вертолетам России "- и возникнет кафкианская ситуация, когда" Укроборонпром " и "Мотор Сич" окажутся в американских антироссийских санкциях. Такая юридическая конструкция с участием "Укроборонпрома" была поддержана Кабмином еще в Гройсмана и Кубива ", - сказал Терентьев.

Он добавил, что под санкции рискуют попасть предприятия и госбанки, которые финансируют концерн.

Ранее "Апостроф" уже информировал о неоднозначном заявление экс-директора "Укроборонпрома" Павла Букина. Тогда он заявил, что концерн не может обойтись без комплектующих российского производства.