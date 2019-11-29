В Одессе полицейские спасли людей из горящего дома: опубликовано видео

В ночь на 29 ноября полицейский патруль спас из пожара жителей дома по улице Героев Обороны Одессы в микрорайоне поселок Котовского Суворовского района Одессы.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Одесской области в Facebook.

На ночном дежурстве полицейским сообщили, что загорелась квартира в одной из многоэтажек на микрорайоне поселок Котовского. Патрульный экипаж на месте встретили двое перепуганных детей. Они успели выбежать из горящей квартиры, а их мать осталась, чтобы спасти деньги и документы. Патрульные не стали ждать спасателей и самостоятельно помогли женщине выбраться с огненной ловушки.





Между тем огонь и дым распространились на весь подъезд. Видимость стала нулевой. Мольбы о помощи правоохранители услышали из квартиры на 5-м этаже. Когда зашли внутрь, то увидели женщину с малолетним ребенком. Им также помогли добраться в безопасное место.

Это уже не первый пожар, который на днях случился в Одессе. Ранее "Апостроф" писал о том, что 28 ноября в Одессе 2 августа-летняя женщина и ее трехлетняя внучка погибли в результате пожара в девятиэтажном доме.



