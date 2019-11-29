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В Украине появится новый способ регистрации браков и разводов

пятница, 29 ноября 2019, 13:34
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Министерство юстиции Украины разрешит нотариусам регистрировать браки и разводы. Такое нововведение будет реализовано в ближайшее время.

Как заявил министр юстиции Денис Малюська, его ведомство ведет работу с парламентом для того, чтобы расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы.

"Например, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы", - сообщил Малюська.

Также министр отметил, что его ведомство работает над введением электронных сервисов для нотариусов, которые должны упростить работу с заверением документов.

Среди всего прочего, правительство хочет ввести систему Е-нотариат и развивать электронный документооборот. Кроме того, нотариусы смогут удостоверять web-страницы.

Напомним, что в офисах Министерства юстиции Украины были найдены ящики со скрытой входящей корреспонденцией.

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