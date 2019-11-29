Завтра будут по всему Донбассу: в сети встревожились из-за нового фото из Станицы Луганской

На восстановленном Украиной мосту, в зоне разведения сил в Станице Луганской, была вновь замечена символика боевиков так называемой ЛНР.

Об этом в Facebook сообщил журналист Виктор Бищук.

Он опубликовал фото, которое, по его словам, было сделано 29 ноября. На снимке можно увидеть мост и развешанные на нем флаги боевиков так называемой ЛНР.

"Это фото было сделано полтора часа назад в Станице Луганской на том знаменитом уже мосту, отстроенном Украиной, чтобы "та сторона" имела возможность быстрее и легче передвигаться… С учетом "закона", который типа приняли сегодня в "ДНР" - завтра такие флаги будут висеть по всему Донбассу", – пишет журналист.

Как ранее сообщал "Апостроф", боевики так называемой ДНР подписали "закон" о якобы расширении своих территориальных "границ", которые определяются всей Донецкой областью, а не только оккупированной ее частью.