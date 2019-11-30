Стало известно про еще две наглые выходки сепаратистов в Полтаве: опубликованы фото

В сети стало известно про еще две наглые выходки сепаратистов в Полтаве, помимо разбитого памятника героям войны на Донбассе, вандалы совершили еще два правонарушения.

Об этом сообщает председатель Полтавской организации ВО "Свобода" Юлиан Матвийчук в Facebook.

На улице Синней сожгли волонтерский автобус Фольксваген Т4.





Также этой ночью разбили подставку для цветов на доске Герою Украины Сергею Лымарю.

"Между доской, мемориалом и микроавтобусом не близкое расстояние, достаточно определить авто, на котором передвигались уроды", - пишет Матвийчук.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве неизвестныеосквернили памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему, который расположен на улице Рогнидинской, неподалеку от синагоги.