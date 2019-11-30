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Зато там есть клоуны: сети разгневало лишение героического генерала должностей в СНБО

суббота, 30 ноября 2019, 09:48
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Пользователи сети обсуждают увольнение боевого генерала Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО.

Об этом пишут в интернете.

Людей разгневало такое решение президента Украины Владимира Зеленского. Потому они выразили свое недовольство ситуацией.

Напомним, гарант вывел генерала из состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, которую он возглавлял.

Вывести из персонального состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Сергея Кривоноса, освободив его от исполнения обязанностей председателя этой комиссии. Освободить Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства", - говорится в президентском указе №869/2019 от 29 ноября.

Как сообщал "Апостроф", 21 ноября президент Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы безопасности Украины: им стал бывший начальник Департамента защиты национальной государственности Сергей Андрущенко.

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