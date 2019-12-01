Лазейки для контрабанды открыты: стало известно о серьезных проблемах с украинской таможней

Украинская таможня до сих пор имеет проблемы с контрабандой, несмотря на борьбу президента с коррупцией.

Об этом сообщает военный журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что таможня потерпает от падения таможенных сборов. Говорят, что причина этого долларовый курс и импорт.

"Ранее существовала система коррупции на границе, и сейчас на словах ее якобы отменили, ведь лично президент возглавил борьбу с контрабандой! И раз поборы отменили, значит должен был бы хотя бы к концу года пойти прирост платежей. Вместо этого мы видим, что поступления стали меньше в долларовом эквиваленте, и значит дело не только в разнице курсов и изменении конъюнктуры импорта. А где же теневые сверхприбыли? Кто их сейчас кладет в карман? Куда идет коррупционная рента?", - написал журналист.

Бутусов подчеркнул, что причины таможенных проблем комплексные.

"...И администрирование, и взаимодействие с правоохранительными органами. Ноябрь всегда был одним из самых оживленных месяцев для импорта накануне зимних праздников. И ожидалось, что сборы будут не меньше прошлого года, а значительно больше. Но этого не происходит. Значит, многие лазейки для контрабанды остаются открыты и продолжают работать и сейчас, уже при новой власти", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", заместителю начальника Киевской городской таможни Сергею Тупальскому и еще 9 лицам, задержанным по делу о возможных злоупотреблений на таможне, сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении.