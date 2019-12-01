Под Полтавой рыбалка для двух мужчин обернулась страшной смертью: детали трагедии

Возле города Пырятын (Полтавская область) спасатели извлекли из реки Удай тело одного из двух рыбаков, которые провалились под лед во время зимней рыбалки.

Об этом сообщили в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

"Дежурным отделением 19 ГПСЧ из воды извлечено тело гражданина 1983 г.р. Поиски второго рыбака будут продолжены с привлечением коммунальных водолазно-спасательных служб", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", пропавшего на рыбалке на озере Любязь (Волынская область) директора департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексея Веремийчика обнаружили недалеко от места, где перевернулась лодка.