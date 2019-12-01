RU  UA  EN

воскресенье, 1 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

1 декабря

16:33
Ее оружие - пулемет: сеть впечатлила история украинки-воина ВСУ, фото
16:29
Почти полсотни украинцев застряли в аэропорту Берлина: всплыли скандальные подробности
16:14
Под Полтавой рыбалка для двух мужчин обернулась страшной смертью: детали трагедии
16:04
Грозит серьезный срок: появились фото "героев", взорвавших банкомат в Киеве
16:03
За сколько украинские звезды готовы выступать в России на Новый год: озвучены суммы
15:34
В России загорелся автобус с десятками людей: опубликовано жуткое видео
15:31
На Донбассе ликвидировали опасного наемника из России с позывным "Пумба": фото
14:52
В Украине стартует пробная перепись населения: как она будет проходить
14:50
В Херсоне школьница после ссоры с родителями выпрыгнула из окна: детали трагедии
14:37
Бил ногами и палкой: в Херсоне парень жестоко поиздевался над экс-возлюбленной, фото
14:35
Готовы выступить даже в Москве: названы расценки "95 квартала" за выступления на Новый год
14:10
На Донбассе перевернулся автобус с десятками людей, много пострадавших: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Полтавой рыбалка для двух мужчин обернулась страшной смертью: детали трагедии

воскресенье, 01 декабря 2019, 16:14
переглянути новину українською

Возле города Пырятын (Полтавская область) спасатели извлекли из реки Удай тело одного из двух рыбаков, которые провалились под лед во время зимней рыбалки.

Об этом сообщили в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

"Дежурным отделением 19 ГПСЧ из воды извлечено тело гражданина 1983 г.р. Поиски второго рыбака будут продолжены с привлечением коммунальных водолазно-спасательных служб", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", пропавшего на рыбалке на озере Любязь (Волынская область) директора департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексея Веремийчика обнаружили недалеко от места, где перевернулась лодка.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зима на пороге: на выходные погода приготовила украинцам новые сюрпризы

Украина борется с гендерным неравенством, но у женщин еще большие проблемы с возможностями - помощница генсека ООН

"Украинские нацисты" обстреляли автобус с детьми ради картинки: как боевики пугают жителей Донбасса

Томос стал духовной берлинской стеной для украинского православия - протоиерей Николай Данилевич

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: