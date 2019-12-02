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Под Винницей кот убил маленького ребенка: жуткие детали трагедии

понедельник, 02 декабря 2019, 17:34
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В Липовецком районе Винницкой области кот убил младенца.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Vinbazar.com.

22-летняя женщина оставила коляску с младенцем во дворе, а сама пошла по делам. В нее заскочил домашний кот и лег ребенку на лицо.

Когда женщина вернулась, животное выскочило из коляски, а 9-месячная девочка лежала мертвая.

На место происшествия прибыли врачи и полиция. Медики констатировали смерть ребенка от удушения животным. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай». Могут ли мать умершего ребенка обвинить в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, пока неизвестно.

За последнее время это уже вторая трагическая смерть младенца. "Апостроф" сообщал, что в Волынской области месячный ребенок умер от врожденного порока кишечника: родители обвиняют медиков, которые вовремя не сообщили о болезни.




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