Под Винницей кот убил маленького ребенка: жуткие детали трагедии

В Липовецком районе Винницкой области кот убил младенца.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Vinbazar.com.

22-летняя женщина оставила коляску с младенцем во дворе, а сама пошла по делам. В нее заскочил домашний кот и лег ребенку на лицо.

Когда женщина вернулась, животное выскочило из коляски, а 9-месячная девочка лежала мертвая.

На место происшествия прибыли врачи и полиция. Медики констатировали смерть ребенка от удушения животным. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай». Могут ли мать умершего ребенка обвинить в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, пока неизвестно.

За последнее время это уже вторая трагическая смерть младенца. "Апостроф" сообщал, что в Волынской области месячный ребенок умер от врожденного порока кишечника: родители обвиняют медиков, которые вовремя не сообщили о болезни.











