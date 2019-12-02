Появилась забавная фотожаба на похолодание в Украине

В сети интернет в преддверии обещанных синоптиками снегопадов появилась забавная фотожаба с участием милого домашнего животного на тему оптимального проведения времени зимой.

Комическое изображение опубликовали в группе "Баба і кіт" в социальной сети Facebook.

Фотожаба изображает довольного кота, лежащего на подушке и закутанного в одеяло.

Пользователи с умилением и юмором отреагировали на пост в группе.

"И недорого. Хотя, это зависит с кем живешь", - пишет Богдан Шевчук.

"Завидую!", - добавляет Татьяна Сыч.

"А где этот хостел", - спрашивает Виталий Гетманец.

Как сообщал "Апостроф", жители поселков Гвардейское и Черкасское в Днепропетровской области накануне зимы остались без тепло- и водоснабжения, а новые областные власти обещают решить вопрос не раньше весны.