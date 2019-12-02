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Прокладывает маршрут: сеть возмутило поведение водителя маршрутки в Киеве, видео

понедельник, 02 декабря 2019, 18:54
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В Киеве заметили водителя маршрутного такси, который вез пассажиров, ориентируясь по навигатору в телефоне.

Соответствующее видео было выложено на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Так, на видео заметно, как водитель маршрутного такси смотрит в телефон во время езды, сверяясь по дороге. Следует отметить, что запись идет 24 секунды и за это время он так и не опустил телефон.

Позже в "Киевпастрансе" отреагировали на ситуацию и заявили, что водитель был снят с маршрута. По словам диспетчеров столичного перевозчика, далее ситуацией будет заниматься Служба безопасности компании.

Комментаторы, в свою очередь, посмеялись над ситуацией и призвали ускорить реформу общественного транспорта с последующей отменой маршрутных такси, которую объявляли представители предыдущего правительства.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, как в маршрутном автобусе №497К в Киеве на головы пассажиров капает дождевая вода.

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