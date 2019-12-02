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В Ровно простились с молодым бойцом, погибшим на Донбассе: фото

понедельник, 02 декабря 2019, 14:00
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Фото: Эфкате

На Ровенщине попрощались с бойцом ВСУ, который погиб 29 ноября, в результате вражеского обстрела в Марьинском районе Донецкой области .

Об этом сообщает UA Ровно в Facebook.

В селе Кринички Гощанского района попрощались с 26-летним Алексеем Капустным.

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Боец ВСУ погиб 29 ноября на Донетчине от пули снайпера. Алексей пытался открыть огонь в ответ на обстрел позиций.

Дома его ждали мать и 3-летняя дочь.

Олексей Капустян Фото: Соцсети

Отпоют и похоронят Алексея Капустная в соседнем селе Тучин.

Как сообщал "Апостроф", на позициях украинских военных вблизи Песок в Донецкой области несут службу необычные солдаты: капеллан отец Сергий и рэпер с позывным "Титомир" .

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