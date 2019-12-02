В Сирии подорвали авто с российскими военными: подробности

В Сирии на самодельной взрывчатке подорвался бронеавтомобиль, в результате чего пострадали трое российских военных полицейских.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Инцидент произошел 2 декабря в районе города Кобани в провинции Алеппо на северо-востоке страны, когда военные разведывали маршрут для совместного российско-турецкого патруля.

В результате взрыва бронеавтомобиль получил повреждения. Трое военнослужащих, находившихся внутри машины, получили легкие травмы и ушибы – их жизням ничего не угрожает.

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