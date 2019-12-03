На Волыни экс-бойцы устроили "теплый" прием новому главе ОГА: опубликовано видео

Волынские экс-бойцы АТО во время встречи с новым председателем Волынской облгосадминистрации Юрием Погуляйко встретили его выкриками фразы "Ану давай отсюда Погуляйко".

Об этом сообщает t1.

После представления Погуляйко чиновникам, должностным лицам, представителям местных общин он пошел в малый зал облсовета, где вместе с первым заместителем руководителя Офиса президента Украины Сергеем Трофимовым общались с военными.

Сначала они предъявили претензии относительно случая, когда якобы Погуляйко был виноват в срыве акции протеста против отвода украинских войск в Золотом. На что тот ответил, что не был в тот день на блокпосту и к этим действиям не причастен.

Тогда бойцы начали предъявлять претензии Трофимову. Мол, почему не назначили человека из Волыни, ведь Юрий Погуляйко не ориентируется в ситуации в регионе. Кроме того упрекали его, что он человек из Луганска.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский назначил председателем Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука .