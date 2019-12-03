Променял спорт на войну: сеть впечатлила история защитника Украины на Донбассе, фото

Украинцев тронула история 23-летнего гвардейца Антона Бабичева, который отказался от спортивной карьеры и теперь воюет на Донбассе.
Рассказ про бойца разместили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.
Бабичев родом из Харьковской области. В юношеские годы серьезно занимался гиревым спортом. На международных соревнованиях в Словении завоевал золото.
В 2017 году подписал контракт и начал службу в Национальной гвардии Украины. Сейчас выполняет боевые задачи на Донбассе.
На месте дислокации своего подразделения из подручных материалов Антон смастерил спортивную площадку, чтобы продолжать свои тренировки.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в украинцев растрогала история спасения военного Владимира Товкиза, которого доставили в госпиталь с тяжелым ранением.