Зима в разгаре: в сети делятся яркими фото заснеженных улиц в Украине

Практически по всей территории Украины 2-3 декабря выпал первый серьезный снег, что стало поводом для тысяч публикаций в социальных сетях.
На своих страницах люди публикуют красочные фотографии из разных уголков страны.
Вот так снежная зима выглядит в Черкассах, где юные любители зимы уже успели слепить снежных баб.
Выпал снег и в Ровно, где местные жители показали фотографии с только что отремонтированной детской площадки, усыпанной снежным покровом.
Красивыми кадрами зимы поделились жители Львова.
А вот в Днепре люди жалуются на то, что снег успел превратиться в грязную кашу.
Напомним, что в понедельник вечером, 2 декабря, в Украине прошел первый в этом сезоне снегопад, который уже принес не мало бед на дорогах.