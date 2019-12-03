Зима в разгаре: в сети делятся яркими фото заснеженных улиц в Украине

Практически по всей территории Украины 2-3 декабря выпал первый серьезный снег, что стало поводом для тысяч публикаций в социальных сетях.

На своих страницах люди публикуют красочные фотографии из разных уголков страны.

Вот так снежная зима выглядит в Черкассах, где юные любители зимы уже успели слепить снежных баб.

Выпал снег и в Ровно, где местные жители показали фотографии с только что отремонтированной детской площадки, усыпанной снежным покровом.

Красивыми кадрами зимы поделились жители Львова.

А вот в Днепре люди жалуются на то, что снег успел превратиться в грязную кашу.

Напомним, что в понедельник вечером, 2 декабря, в Украине прошел первый в этом сезоне снегопад, который уже принес не мало бед на дорогах.