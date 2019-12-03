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Злоупотреблял алкоголем: мужчина до смерти забил собственного отца

вторник, 03 декабря 2019, 21:05
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В городе Бурынь, что на Сумщине мужчина до смерти забил родного отца за то, что тот злоупотреблял алкоголем.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Полицейские выехали для проверки сразу, когда узнали, что в больницу в бессознательном состоянии доставили 65-летнего пенсионера. Однако пообщаться с ним, учитывая состояние его здоровья, не удалось.

Через два дня стало известно, что пенсионер умер. Причина смерти - отек головного мозга и травматическое субдуральное кровоизлияние. Стало ясно, что мужчину избили еще до того, как он попал в больницу.

"Выяснилось, что умерший жил с 38-летним сыном. Неделю назад у пожилого мужчины умерла жена. Полицейские посетили сына умершего. Во время беседы с правоохранителями он отрицал какую-либо причастность к избиению отца. Однако во время прохождения опроса на полиграфе таки признался", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина рассказал, что в тот вечер сам был в нетрезвом состоянии. Когда увидел отца, который входит в дом, едва держась на ногах от выпитого, очень разозлился. Сначала начал кричать, а потом и бить его. Немного успокоившись, положил старика на кровать и сам пошел отдыхать. В больницу позвонил ночью, когда увидел, что отцу стало плохо.

В полиции действия мужчины квалифицировали ч.2 ст.121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего". Наказанием за содеянное может стать лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Симферополе отчим пропавшей девочки Дарьи Пилипенко 2013 рождения признался в ее убийстве . Также мужчина показал, где спрятал тело падчерицы.

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