Ученые обнаружили могилу "валькирии", жившей более 1000 лет назад: фото

Польский археолог Лешек Гардела идентифицировал останки женщины, найденные много лет назад на кладбище викингов на датском острове Лангеланд.

Об этом сообщило Министерство науки и высшего образовании Польши.

По мнению ученого, типичный славянский топор, обнаруженный в могиле, дает основания полагать о польском происхождении женщина-воина.

"При работе в архивах я наткнулся на материалы о могиле женщины, похороненной с оружием на средневековом кладбище на датском острове Лангеланд. До сих пор никто не обращал внимания на то, что найденный в этой могиле топор был изготовлен, вероятно, на территории современной Польши", - рассказал доктор Гардела.

Также, по мнению ученого, о славянском происхождении женщины говорит форма захоронения ("камерная" могила с дополнительным гробом").

Сообщается, что захоронение было найдено много лет назад. Ученые установили, что в нем была погребена женщина. Однако до сих пор исследователи отказывались поддержать гипотезу, что покойная была воином, хотя могила и расположена на кладбище викингов.

До последнего времени считалось, что женщины-воины у викингов существовали лишь в легендах. Их называли валькириями. Однако в последние годы археологи все чаще находят захоронения женщин, погребенных вместе с оружием.

Художественная реконструкция внешнего вида

Известно, что найденному захоронению чуть более тысячи лет, о чем свидетельствует найденная в нем арабская монета X века. Ученый подчеркивает, что это была единственная могила на кладбище, в которой находилось оружие.

"Присутствие славянских воинов в Дании было более значительным, чем считалось ранее. Поэтому наличие могилы предположительно славянской женщины на датском кладбище не удивительно", - заявил доктор Гардела.

Как сообщал "Апостроф", в высокогорном районе Армении в некрополе Боуэр I археологи обнаружили скелет 20-летней женщины-воина в захоронении эпохи Железного века.