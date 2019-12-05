Завалило снегом: в сети показали впечатляющие фото зимы в Крыму

В сети показали яркие фото из Крыма, куда пришла настоящая зима.

Фото в соцсетях делятся местные жители.

В частности появились фото из горы Ай-Петри, там выпало довольно много снега. Склоны горы, растительность - все засыпало снегом. Пользователи сети в восторге от такой красоты.

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Как сообщал "Апостроф", раньше в сети показали невероятную по красоте фотографию, которую сделали в украинских Карпатах.

Кроме того, после первых снегопадов, которые прошли по всей территории Украины 2-3 декабря, детвора в украинских городах начала лепить традиционных снеговиков. Забавными фотографиями снежных скульптур делятся пользователи соцсетей из разных уголков страны.