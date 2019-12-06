Десять обстрелов и раненый: новые детали о ситуации на Донбассе

6 декабря украинский военный получил на Донбассе боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

Обстоятельства, при которых это произошло, пока не уточняются.

В течение суток вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Активно боевики и кадровые военные РФ проявляли себя у поселков Новолуганское и Луганское, у Авдеевки, Водяного, Павлополя и Николаевки.

Как ранее сообщал "Апостроф", боевики ДНР до сих пор не отдают тело погибшего 1 декабря на Донбассе 38-летнего Дмитрия Каплунова, подполковника, бойца спецподразделения СБУ "Альфа".