До сих пор не вернули тело: новые подробности гибели на Донбассе украинских спецназовцев из "Альфы"

Боевики ДНР до сих пор не отдают тело погибшего 1 декабря на Донбассе 38-летнего Дмитрия Каплунова, подполковника, бойца спецподразделения СБУ "Альфа".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

2 декабря представители официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к боевикам с требованием отдать тело погибшего. Соглашались на все условия противника, но несколько раз переговоры срывались.

Напомним, что в ночь с 30 ноября на 1 декабря Дмитрий Каплунов вместе с товарищем 37-летним Денисом Волочаевым вели разведку и наблюдение в "серой зоне" вблизи села Староласпа в Донецкой области. Во время отхода подорвались на мине. Каплунов погиб на месте, а Волочаев - во время эвакуации.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что погибшим на Донбассе военным полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины посмертно.



