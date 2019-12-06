Епифаний назвал проблемы с переносом даты Рождества

Православная церковь Украины не против изменения церковного календаря и даты празднования Рождества, но нет поддержки со стороны украинского общества.

Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на слова митрополита Епифания.

По его словам, сейчас еще не время переносить празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Есть еще одна проблема - Московский патриархат будет использовать этот повод для разделения и указывать своим верным - "видите, они не православные, они празднуют согласно "католическому календарю" и так далее.

"В будущем мы видим просветительскую работу в этом направлении. Нам надо провести объяснение, почему это не принципиально - 7 или 25", - отметил Епифаний.

Как он подчеркнул, сейчас говорят об изменении даты празднования Рождества, но реформа календаря касается изменений всех главных праздников. Тогда будем праздновать Покров - не 14, а 1 октября, так же празднования Николая.

"Только когда увидим, что народ готов, мы примем это решение. Потому что большинство православных церквей уже давно на новом календаре", - заявил митрополит

Как сообщал "Апостроф", на Новый год-2020 украинцы будут отдыхать четыре дня подряд - Кабмин рекомендовал перенести два рабочих дня - с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря соответственно