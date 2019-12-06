Лучшие поздравления на День Вооруженных сил Украины: поздравления в стихах, смс и картинках

Ежегодно 6 декабря украинцы отмечают один из важнейших национальных праздников - День вооруженных сил Украины. В этот день военнослужащие традиционно принимают поздравления от друзей, родных и близких, а также от собратьев, командиров и политиков.
"Апостроф" собрал в сети лучшие способы поздравить защитников Украины с профессиональным праздником.
В этот день мы громко славим,
Украины всех сынов,
Кто под воинское знамя,
На защиту встать готов.
Кто, не прячась от призыва,
Защищает Украину, мать родную и детей;
Не боясь ни пуль, ни взрыва,
Избавляет от сетей.
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Декабрьский день холодным ветром дышит,
Пугает стужей и немного вьюжит,
Но пусть сегодня поздравленья слышит
Мой друг, что в ВСУ усердно служит!
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Мужественные сильные мужчины,
Вы оплот защиты всей страны.
Не важны Вам звездочки и чины,
Вам бы лишь не допустить войны.
Будьте Вы всегда для нас здоровы,
Будьте крепки телом и душой,
И пусть в жизни лишь одной оковой
Будет свет в окне семьи большой.
Пусть гордится Украина своим войском,
Будем горды мы за всех своих орлов,
И пусть слава о казаке запорожском
Возродится доблестью страны сынов.
Служи, потерь и горестей не зная,
И будь всегда к Фортуне приближенным,
Тебе я славы и побед желаю,
Того же — Силам всем Вооруженным!
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Пускай Украина сильна будет вами,
От зла заслоните Отчизну щитами.
Защита, стойкость и сила большая
Да верность стране в душах просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина мать благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам уйти
Опасность в пути вам легко обойти.
Держаться, быть стойким и не упасть,
Какой у врага не была б пасть,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Пусть жизней будет несламная нить.
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В День Вооруженных Сил Украины желаю гордо стоять на страже покоя родины, легко отражать все нашествия со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, беречь счастье и доброту в сердце
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Дорогие защитники, наши дорогие ребята! Примите искренние поздравления с Днем Вооруженных сил Украины! Желаю казацкого мужества, дедовского достоинства, родительской мудрости, могучей силы воли и веры в собственные силы
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Сегодня поздравляем нашу гордость и самое ценное богатство Украины - всех ее военнослужащих. Вы - наши защитники, надежда и опора. Вы - хранители спокойствия и мирного неба над головой. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: здоровья, светлого настроения, успехов на всех фронтах!
Как сообщал "Апостроф", на Новый год-2020 украинцы будут отдыхать четыре дня подряд - Кабмин рекомендовал перенести два рабочих дня - с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря соответственно.