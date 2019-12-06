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Лучшие поздравления на День Вооруженных сил Украины: поздравления в стихах, смс и картинках

пятница, 06 декабря 2019, 10:10
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Фото: Прокурорская Правда

Ежегодно 6 декабря украинцы отмечают один из важнейших национальных праздников - День вооруженных сил Украины. В этот день военнослужащие традиционно принимают поздравления от друзей, родных и близких, а также от собратьев, командиров и политиков.

"Апостроф" собрал в сети лучшие способы поздравить защитников Украины с профессиональным праздником.

В этот день мы громко славим,

Украины всех сынов,

Кто под воинское знамя,

На защиту встать готов.

Кто, не прячась от призыва,

Защищает Украину, мать родную и детей;

Не боясь ни пуль, ни взрыва,

Избавляет от сетей.

***

Декабрьский день холодным ветром дышит,

Пугает стужей и немного вьюжит,

Но пусть сегодня поздравленья слышит

Мой друг, что в ВСУ усердно служит!

***

Мужественные сильные мужчины,

Вы оплот защиты всей страны.

Не важны Вам звездочки и чины,

Вам бы лишь не допустить войны.

Будьте Вы всегда для нас здоровы,

Будьте крепки телом и душой,

И пусть в жизни лишь одной оковой

Будет свет в окне семьи большой.

Пусть гордится Украина своим войском,

Будем горды мы за всех своих орлов,

И пусть слава о казаке запорожском

Возродится доблестью страны сынов.

Служи, потерь и горестей не зная,

И будь всегда к Фортуне приближенным,

Тебе я славы и побед желаю,

Того же — Силам всем Вооруженным!

***

Пускай Украина сильна будет вами,

От зла заслоните Отчизну щитами.

Защита, стойкость и сила большая

Да верность стране в душах просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина мать благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам уйти

Опасность в пути вам легко обойти.

Держаться, быть стойким и не упасть,

Какой у врага не была б пасть,

Рассветы Украины беречь и хранить,

Пусть жизней будет несламная нить.

***

В День Вооруженных Сил Украины желаю гордо стоять на страже покоя родины, легко отражать все нашествия со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, беречь счастье и доброту в сердце

***

Дорогие защитники, наши дорогие ребята! Примите искренние поздравления с Днем Вооруженных сил Украины! Желаю казацкого мужества, дедовского достоинства, родительской мудрости, могучей силы воли и веры в собственные силы

***

Сегодня поздравляем нашу гордость и самое ценное богатство Украины - всех ее военнослужащих. Вы - наши защитники, надежда и опора. Вы - хранители спокойствия и мирного неба над головой. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: здоровья, светлого настроения, успехов на всех фронтах!

6 грудня - День ЗСУ
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6 грудня - День ЗСУ
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6 грудня - День ЗСУ
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6 грудня - День ЗСУ
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6 грудня - День ЗСУ
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6 грудня - День ЗСУ
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6 грудня - День ЗСУ
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6 грудня - День ЗСУ
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6 грудня - День ЗСУ
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6 грудня - День ЗСУ
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6 грудня - День ЗСУ
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6 грудня - День ЗСУ
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6 грудня - День ЗСУ
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6 грудня - День ЗСУ
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Как сообщал "Апостроф", на Новый год-2020 украинцы будут отдыхать четыре дня подряд - Кабмин рекомендовал перенести два рабочих дня - с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря соответственно.

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