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Меньше солнца и чуть-чуть снега: синоптик дала свежий прогноз

суббота, 07 декабря 2019, 13:59
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В воскресенье, 8 декабря, в Украине снега не ожидается, разве что на севере станет будет менее солнечная погода и небольшой дождь.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха ночью от 3 мороза до 4 тепла, днем 8 декабря предполагается +3+8 градусов. В Киеве завтра увеличится облачность, возможно, даже что-то чуть кап не с неба. Максимальная температура воздуха крутится вблизи + 5 градусов", - отмечает она.

По словам синоптика, в стране ожидается "спокойная, здравомыслящая и уважительная погода".

Напомним, что в выходные, 7 и 8 декабря, в Украине не ожидается существенных изменений по погоде, осадки ожидаются лишь в паре областей.

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