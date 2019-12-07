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Украинскую супермодель застукали в Москве с путинским чиновником: фото и видео

суббота, 07 декабря 2019, 15:48
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Обладательница титула "Мисс Львов-2018", первая вице-мисс "Украина-Вселенная" Наталья Болюх отпраздновала свой день рождения в Москве (Российская Федерация) в компании состоятельного чиновника по имени Алик.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на львовское издание "Высокий Замок".

Судя по публикациям в Instagram , львовская красавица Наталья Болюх находилась в каком-то фешенебельном ресторане или ночном клубе. Фото и видео выложил в Instagram ее московский друг по имени Алик.

Судя по содержимому страницы, он является влиятельным и состоятельным чиновником Российской Федерации - имеются фото из Госдумы России, Судебного департамента при Верховном суде России. Есть также фото Алика в полицейской форме, на котором он значительно моложе, чем сейчас.

В комментарии журналистам Наталья туманно объяснила причину своего визита в российскую столицу.

"В Москве у меня нет никаких дел: ни деловых, ни любовных. Нахожусь здесь исключительно по дружескому поводу. Прилетела на день рождения к друзьям", - написала она в ответе на вопрос в соцсети.

Как сообщал "Апостроф", многие украинские звезды не отказались от гастролей в стране-агрессоре России, однако цены за выступления запрашивают не маленькие.

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