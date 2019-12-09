В Африке от аномальной засухи гибнет всемирно известный водопад: фото

В Южной Африке практически исчез самый масштабный в мире водопад Виктория, причиной чего стала сильнейшая засуха. Кроме того, по этой причине в реке Замбези снизилась до рекордного уровня.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на The Globe and Mail.

Водопад Виктория расположен на границе Замбии и Зимбабве. В этом регионе засуха длится уже несколько недель.

По словам экспертов, в это время года река всегда мелеет. Однако, такой низкий уровень воды тут зафиксировали впервые за последние 25 лет.

Президент Замбии Эдгар Лунгу назвал это "напоминанием о том, что изменения климата делают с окружающей средой".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились невероятные фото замерзшего в Карпатах водопада.