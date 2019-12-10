Под Киевом водитель сбил школьника и пытался сбежать: фото

В Киевской области водитель сбил 11-летнего ребенка и пытался скрыться с места ДТП.
Об этом сообщает "Киев сейчас" в Telegram.
Авария случилась в с. Новые Петровцы, водитель Renault сбил 11-летнего ребенка, задел автобус и пытался убежать от полиции.
Водителя задержали и отправили на медосвидетельствование.
Мальчику же оказали медицинскую помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает.
Как сообщал "Апостроф", вечером 8 декабря в Киеве на улице Кубанской Украины автомобиль Skoda насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
Напомним, что в субботу, 7 декабря, в Киевской области мужчина с сыном на авто влетел на скорости в другую машину, где находилась беременная женщина.