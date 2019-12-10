Сайт "Миротворец" внезапно заявил о прекращении работы: что происходит

10 декабря на сайте "Миротворец" появилось сообщение о прекращении его работы.

"Сегодня, 10 декабря 2019 года, в 18.00 на радость чудовищам от медиабл*дства, боевикам и российским наемникам, а также по велению некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы "Миротворца", а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", – говорится в сообщении.

При этом спустя некоторое время появилась фраза "Рассчитываем, что двух часов нам хватит". Скорее всего, речь идет о технических работах.

Также опровергли информацию о закрытии ресурса и в Telegram-канале "Вести".

"Уважаемый коллеги, не спешите делать выводы, перепроверяйте информацию. Это всего лишь "троллинг" со стороны сайта. Сервера закрываются на два часа для профилактики", - отмечают там.

Напомним, что парламентарии обратились в СБУ с просьбой проверить деятельность базы данных сайта "Миротворец".