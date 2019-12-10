В Польше задержали украинца по подозрению в подготовке теракта: первые подробности и фото

В Польше агентство внутренней безопасности задержало украинца-исламиста Максима С., который собирался взорвать заминированный автомобиль под торговым центром в городе Пулавы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на TVP.info.

Украинец два месяца назад перешел в ислам и сменил имя на Мохаммед. Он встречался с несколькими людьми, которые могли помочь ему в реализации плана, собирал различные вещества, искал в интернете контент, связанный с изготовлением взрывных устройств.

Также он собирался купить автомобиль, который мог быть использован для теракта.

Мужчина знакомился с материалами террористического характера, а о своих планах рассказывал коллегам и лицам из своего окружения.

Находясь в Варшаве, мужчина тесно общался с иностранцами, представляющих радикальный подход к исламу. Он поддерживал связи с выходцами из Таджикистана, а также гражданами Российской Федерации чеченской национальности.

Украинец был задержан 4 декабря, с 6 декабря временно арестован. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: Telegram

Напомним, что в Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя города Каменское, который по заданию спецслужб РФ в соцсетях призывал к совершению террористических актов в День Достоинства и Свободы, который отмечается 21 ноября.