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В школе Николаева шутка одноклассников привела к жутким последствиям: в полиции раскрыли детали

вторник, 10 декабря 2019, 01:17
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В Николаеве из-за неосторожной шутки одноклассника 14-летний подросток получил разрыв прямой кишки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевского области.

Мать пострадавшего рассказала, что на уроке физкультуры, когда восьмиклассник выполнял упражнения на приседания, школьный товарищ ради шутки подставил ему перевернутый стул. Парень сел на ножку и получил тяжелую травму - перфорацию кишечника.

С ней его 7 декабря в 8:00 госпитализировали в больницу.

Расследованием занялись правоохранители Заводского отдела полиции города. Сейчас опрашивают свидетелей и участников чрезвычайного происшествия. Предварительно его классифицировали как нанесение по неосторожности средней тяжести или тяжкого телесного повреждения. По этой статье Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 9 декабря по улице Орловская,15 в микрорайоне Сырец в Киеве 14-летний подросток выпал из окна и разбился насмерть.

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