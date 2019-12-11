Часть Украины заметает снегом: появились интересные фото

Осадки в виде мокрого снега пришли на западную Украину, усложнив движение транспорта на автодорогах.

Снимки из заснеженных дорог публикуют пользователи соцсетей.

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"Трасса Киев - Чоп возле Песочной (Стрыйский район), метет снег, будьте осторожны за рулем", - предупредил об опасной ситуации в Львовской области руководитель ГО "Варта 1" Игорь Зинкевич.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 11 декабря, в Украине ожидается прохладная погода, в отдельных областях ждут осадков. В частности, дождь и мокрый снег возможны в Винницкой, Черновецкой, Ивано-Франковской и Закарпатской области.

Ранее в сети было опубликовано фото, на котором туман превратил заснеженную вершину горы Поп Иван Черногорский в Украинских Карпатах в сказочный объект.