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Как все запущено: сети разгневали слова Регины Тодоренко про войну и объединение с Россией

среда, 11 декабря 2019, 19:16
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Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет с семьей в России, высказалась о примирении двух стран.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Таблоid".

По словам Регины, она "считает своим долгом не разводить информационную войну", ведь является лидером мнений с большой ответственностью. К тому же, звезда не верит в то, что, например, отказавшись получать российскую премию вместе с пропагандисткой Ольгой Скабеевой, могла бы действительно изменить положение вещей. Мол, это все равно был бы "пшик в никуда".

"Очень сложно сохранять любой нейтралитет. Просто обидно, что часто артисты становятся камнем преткновения в таких случаях. И вся агония, все травли падают на плечи обычных певцов, которые часто и не разбираются в этом всем. А это очень тяжело", - рассказала Тодоренко, расплакавшись.

Ее очень беспокоит то, что российский певец и муж Регины Влад Топалов не может приехать в Украину, поскольку занесен в список "Миротворца". Телеведущая расстроена, что не может его познакомить со своим 80-летним дедушкой.

"Я надеюсь, что что-то изменится. Я верю, что что-то изменится. И станет слабее этот дурацкий режим", - поделилась она.

Как призналась Регина, единственное желание, которое она загадывает на свои последние дни рождения - это прямой перелет из Москвы в Одессу.

Она называет себя пацифистом и не понимает, почему люди воюют, и почему у них столько ненависти. Тема политики для Регины табу даже в разговорах с родителями. У их с Владом сына Майкла два гражданства, российское и украинское.

"Я надеюсь, что наш союз с Владом будет как-то мотивировать людей на что-то хорошее, чтобы все-таки что-то хорошее произошло между нашими странами, чтобы они объединились. Но пока очень сильные раны, очень сильные шрамы нанесенные друг другу. И, пожалуй это заживление будет происходить не один год, а, может, и десяток", - поделилась она.

Пользователи сети с непониманием и гневом отреагировали на слова Тодоренко.

Как сообщал "Апостроф", украинская телеведущая Регина Тодоренко спустя два года после ухода из тревел-шоу "Орел и Решка" решила рассказать, почему она на самом деле покинула проект.

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