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Боевики устроили подлые провокации на Донбассе, ранены бойцы ВСУ: в сети волна гнева

четверг, 12 декабря 2019, 08:49
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В среду, 11 декабря, боевики устроили подлые провокации на Донбассе, обстреляв позиции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщили на странице пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции", - сказано в сообщении.

По данным штаба, 11 декабря боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, ранения получили два украинских бойца.

С начала суток 12 декабря оккупанты огневой активности не проявляли, потерь со стороны ВСУ нет.

На новости с фронта бурно отреагировали в сети.

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