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"Герои" с гитарой: в сети волна гнева вокруг нового видео с украинскими военными

четверг, 12 декабря 2019, 03:18
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Украинские военнослужащие срочной службы опозорились в соцсетях, опубликовав видео, где они поют русскую военную песню о войне в Чечне.

Об этом написал у себя на странице в Facebook офицер ВСУ Александр Гром.

Он указал, что запись с "выступлением" срочников была выложена в сети "ТикТок". Офицер с иронией отметил, что в Украине военных песен, наверное, нет.

"Продолжаем нашу рубрику о срочниках, которые упорно продолжают любить "традиции дедов" и показывают себя малоросами в соцсети" ТикТок ". Нет, наверное, у нас украинских военных песен, так поют солдатики о" заплаканной матери, ждущей сына из Чечни". Идентифицируем клоунов и подразделение", - призвал блогер.

В комментариях пользователи раскритиковали командование и традиции в срочной армии в странах бывшего СССР.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, на котором солдат украинской армии в одной из военных частей в наказание заставляют стоять на полусогнутых ногах и с табуретками в руках.

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