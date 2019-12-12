Никаких намеков на снег: синоптики дали детальный прогноз на 12 декабря в Украине

В четверг, 12 декабря, в Украине прогнозируется сухая и теплая, по зимним меркам, погода.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Небольшой дождь ожидается только ночью в западных областях. В восточных областях ночью и утром прогнозируется туман.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на западе и юге возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью – от -1 до 4 градусов тепла. Днем на большей части территории от 2 до 5 градусов. В Одесской области и Крыму будет еще теплее – до 7 градусов.

В Киеве в четверг без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с Температура ночью от -1 до 1 градус, днем – от 3 до 5.

Как ранее сообщал "Апостроф", синоптики уточнили прогноз погоды на Рождество в Украине.