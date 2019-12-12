Появилась забавная фотожаба на скандал с сериалом "Слуга народа" в России

В сети посмеялись над трансляцией в России украинского телесериала "Слуга народа".

Фотожабу разметили в интернете.

Речь идет о шуточном эпизоде сериала, в котором якобы новоиспеченному президенту Голобородько предлагают выбрать дорогие наручные часы. В этой сцене премьер-министр Украины, роль которого играет актер Станислав Боклан, предлагает новоизбранному президенту несколько именитых брендов на выбор и перечисляет их названия.

Останавливается киногерой на часах швейцарского бренда Hublot (в произношении последняя буква опускается). Такие часы, вспоминает он, носит президент России Владимир Путин.

Напомним, 11 декабря в России начали транслировать украинский сериал "Слуга народа", в котором роль президента Украины играет нынешний глава государства Владимир Зеленский. Фильм восточному соседу продал правообладатель, шведская компании Eccho rights. И, похоже, что продал с оригинальным сюжетом, в котором Зеленский называет президента РФ Владимира Путина "хублом".

Как ранее сообщал "Апостроф", российский телеканал ТНТ внезапно анонсировал показ украинского сериала "Слуга народа" производства студии "Квартал 95". Однако сразу же после показа первых серий его руководство пошло на попятную.