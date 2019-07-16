Вольному воля: грозят ли украинцам массовые увольнения по новому КЗоТу

"Апостроф" публикует вторую часть материала, посвященного вопросам модернизации трудовых отношений в Украине. В частности, вы узнаете, стоит ли опасаться того, что по новому Трудовому кодексу работодатели смогут увольнять сотрудников без каких-либо на то оснований, а также, как добиться того, чтобы законодательство соблюдалось всеми сторонами трудовых отношений.

Первую часть материала читайте здесь.

Вполне возможно, что дело с принятием осовремененного Трудового кодекса в скором времени сдвинется с мертвой точки. По крайней мере, президент Владимир Зеленский на недавней встрече с представителями бизнеса заявил, что нынешний кодекс "безнадежно устарел". По словам главы государства, многие из действующих на сегодня норм и правил являются неприемлемыми в XXI веке, в связи с чем неудивительно, что предприниматели "не хотят их принимать". Он также отметил, что декоммунизация государственного регулирования и либерализация экономики является приоритетом его команды.

В связи с этим можно предположить, что глава государства или его фракция в новом парламенте, которая с большой долей вероятности станет основой правящей коалиции, предложит свой проект Трудового кодекса. Каким он будет (если будет вообще), сказать сложно – с одной стороны, представители "Слуги народа", оправдывая свое название, очень чутки к пожеланиям народонаселения. С другой стороны, после президентских и парламентских выборов Владимир Зеленский и Ко получают мандат на целых пять лет, которые можно использовать на проведение реформ, хотя многие из них и не получат одобрения того самого народа, которому они собираются служить. Учитывая, что партия "Слуга народа" провозгласила своей идеологией либертарианство, политика власти, в том числе в сфере трудовых отношений, может оказаться, скажем прямо, антисоциальной. Заявление президента в ходе все той же встречи с бизнес-сообществом, кстати, позволяет предположить именно такой вариант.

Примером для подражания может стать Грузия, где под руководством либертарианца Кахи Бендукидзе было принято довольно-таки либеральное (отчасти даже либертарианское) трудовое законодательство – был упразднен минимальный уровень заработной платы, гарантированный оплачиваемый отпуск сократился до двух недель, а работодатели получили право немедленного увольнения работника без строго определенных на то оснований.

Но, как уже было сказано выше, пока это лишь догадки, и утверждать, что новый Трудовой кодекс будет содержать те или иные нормы, преждевременно.

Работы непочатый край

При этом ясно одно: трудовое законодательство должно быть в корне изменено.

По словам HR-эксперта сайта rabota.ua Татьяны Пашкиной, тот проект Трудового кодекса, который "ушел три года назад в Верховную Раду и не вернулся, был достаточно вменяемым". В комментарии "Апострофу" она отметила, что при подготовке к рассмотрению во втором чтении в документ было внесено "несколько сотен, если не тысяч правок". "Но за последние три года бизнес ушел вперед, и, думаю, большего внимания к современным реалиям - типа гибкого графика, удаленной работы, аутсорсинга, фриланса нам бы в нем не помешало", - сказала Пашкина. В связи с этим, резюмировала она, было бы правильно этот проект снова доработать с привлечением специалистов и направить на новое рассмотрение Верховной Рады.

При этом, по ее словам, не стоит зацикливаться только на Трудовом кодексе: "КЗоТ – это ствол дерева, а еще присутствует огромное количество веток – законных и подзаконных актов. Нам предстоит, кроме КЗоТа, еще перепахивать все поле трудового законодательства, выискивать в нем блохи типа согласовательных списков министерств и ведомств и тарифной сетки 1969 года, которые до сих пор не отменены".

Вольному воля

Не секрет, что по действующему ныне КЗоТу, если, конечно, строго ему следовать, уволить работника достаточно сложно. Понятно, что далеко не всеми работодателями он соблюдается, но, если незаконно уволенный работник захочет добиться справедливости, у него есть неплохие шансы.

Отдельная тема - штрафы для работодателей, которые, по словам Татьяны Пашкиной, доходят до сотен тысяч гривен: "Цена ошибки очень высока. Если посмотреть на административные штрафы, то выходит, что вырубить половину Карпат дешевле, чем не подписать одну бумажку".

Очевидно, именно такие нормы бизнес не хочет принимать.

По действующему ныне КЗоТу уволить работника достаточно сложно Фото: pixabay.com

Но не случится ли так, что под видом обновления Трудового кодекса произойдет его подгонка под интересы бизнеса - за счет прав работников, разумеется?

Такой риск, безусловно, есть, считают, опрошенные "Апострофом" эксперты, однако, добавляют они, вряд ли новое законодательство будет "драконовским".

"У нас сейчас возникает шанс синхронизировать реалии рынка труда с законодательством, которое могло бы ему в какой-то мере соответствовать и не заставлять законопослушный бизнес стоять на ушах в попытке текущий ритм деятельности втиснуть в прокрустово ложе трудового законодательства. Поэтому, как мне кажется, любые подвижки лучше, чем попытки скакать на дохлой лошади, которой у нас является нынешний КЗоТ", - сказал Татьяна Пашкина. По ее словам, даже если новый Трудовой кодекс будет слишком либертарианским, он может быть компенсирован ведомственными подзаконными актами и другими документами, которые также являются вполне легитимными.

Эксперт по вопросам трудоустройства Анна Шкумат высказала сомнение, что нормы, касающиеся увольнения работников, в новом кодексе будут антисоциальными, но, по ее словам, наверняка будут какие-то моменты упрощения. "Не думаю, что работодатели будут совсем уж вольными в том, чтобы увольнять сотрудников когда угодно и как им заблагорассудится, потому что, если начнется каскад самовольных увольнений, последуют судебные иски со стороны уволенных сотрудников", - подчеркнула она.

Нужен контроль

Еще один немаловажный момент: будут ли нормы нового Трудового кодекса соблюдаться, в первую очередь, работодателями?

Тут необходимо отметить, что и сегодня многие работодатели не горят желанием оформлять сотрудников по КЗоТ, считая это хлопотным делом. Многие сограждане работают, по сути, нелегально или по так называемым серым схемам, а потому нормы трудового законодательства к ним не применимы. Да и, скажем честно, даже если работник оформлен по "трудовой", и его хотят уволить, то, как правило, уходит он не по конкретной причине, а "по собственному желанию" - эта "традиция" пришла к нам еще с советских времен.

Как сообщили "Апострофу" в компании HeadHunter (hh.ua), которая является одним из крупнейших международных кадровых порталов Украины, согласно данным опроса, проведенного в рамках исследования "Барометр труда 2017 года", в нашей стране официально трудоустроены лишь 44% работников.

Очевидно, что недобросовестные работодатели не будут соблюдать нормы КЗоТ. "Кто захочет, тот найдет уловки в любом законодательстве - точно также, как это происходит сейчас, - говорит Анна Шкумат. - Но, чтобы это было массово, - я бы не сказала".

Татьяна Пашкина убеждена, что многие работодатели готовы выполнять КЗоТ, а, что касается "серой" части рынка, то, "как им наплевать на нынешний кодекс, так, по большей части, им будет наплевать и на будущий".

Однако, по ее словам, простой, понятный, прозрачный закон значительно увеличит шансы на то, что все большее количество работодателей будут его соблюдать. Пашкина рассказала, что как-то оказалась в ситуации, когда на один интересовавший ее вопрос по нынешнему КЗоТу получила от специалистов четыре разных, но при этом совершенно правильных ответа.

Как отметила в комментарии "Апострофу" специалист экспертно-аналитического центра hh.ua/grc Юлия Дрожжина, главным вопросом здесь является внедрение "действенных механизмов контроля над теми нормами, которые уже действуют и которые будут введены с (новым) Трудовым кодексом". По ее словам, речь, в частности, идет о том, чтобы полномочия государственных инспекторов труда были четко регламентированы, "что не позволит работодателю избежать ответственности за нарушения трудовых прав работников". Она также добавила, что необходимо повышать осведомленность населения относительно своих прав и порядка действий в случае их нарушения.