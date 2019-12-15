Стыд испанский: в сети ажиотаж из-за странной выходки российских пропагандистов, видео

В эфире Российской национальной премии "Виктория" из выступления группы Би-2 вырезали слово "протесты", пользователи сети в недоумении.

Об этом сообщает Twitter группы Би-2.

"Тут смешное случилось. Из эфира реально вырезали слово "протесты". Поздравляем "Куртки Кобейна" Шуры Би-2 с дебютом на телевидении!", - написали в официальном аккаунте.

Это можно заметить на 01:25 видео, слово заглушили.

А в оригинале слово "протесты" довольно четко слышно, зачем пропагандисты вырезали его - неизвестно.

"Как еще в экстремисты не записали после слова "протесты", "Ахаха. Стыд испанский", "Лишний способ спросить себя: "мы за свободу слова, или как?", "По нормально все адекватные артисты должны были встать и уйти с этой премии, а не продолжать этот зоопарк", - пишут в комментариях.

Напомним, что ранее "Апостроф" сообщал о том, что российские пропагандисты запустили фейк о том, что в Украине преследуют русскоязычное население.