Зима наступает: появились интересные фото гор в Крыму

В сети показали свежие фотографии из оккупированного Крыма, где на выходных выпал снег.

Снимки местности опубликовал в Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым25%.

На опубликованных кадрах видно, что здесь прошел снег, который до сих пор не растаял. При этом по состоянию на утро 15 декабря снег в Крыму не идет.

1 / 1 1 / 1 1 / 1

Напомним, Крымским мостом, который соединяет оккупированный Россией полуостров с РФ, мало кто пользуется.

Также на Керченском мосту уже виднеются латки.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали ужасающие фото из Крыма, море очень загрязнено, а в воздухе запах нефти. В море видна нефтяная пленка, визуально оно выглядит устрашающе, там опасно купаться.Что именно стало причиной такого состояния воды - пока что не известно.