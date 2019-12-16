Искали 10 дней: под Киевом молодой парень погиб страшной смертью в лесу, фото

На Киевщине погиб 17-летний юноша, который ушел из дома еще 5 декабря и до вчерашнего дня считался без вести пропавшим.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.
Со дня когда исчез юноша, 5 декабря, продолжались оперативные мероприятия по установлению местонахождения парня.
Вчера правоохранители обнаружили разыскиваемого умершим в лесопарковой зоне столицы.
Предварительно установлено, что несовершеннолетний покончил с собой, отравившись медицинским препаратом. Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
По данному факту возбуждено уголовное производство п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства смерти выясняются, досудебное расследование продолжается.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на воскресенье, 15 декабря, на Бориспольской трассе под Киевом автомобиль разорвал на части пешехода .