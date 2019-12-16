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На росТВ внезапно показали пленных украинцев: боевики дали громкое обещание, фото

понедельник, 16 декабря 2019, 13:57
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На российском телеканале вышел сюжет, в котором были показаны трое пленных украинцев, которые находятся в донецкой колонии.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Новости Донбасса".

В частности, был показан мужчина, которого представили как украинского военного разведчика. Отмечается, что он попал в плен под Дебальцево. Его имя не назвали.

Также сняли на камеру и Богдана Пантюшенко - командира танка, который подбили под Донецком. Он находится в плену с января 2015 года.

Имя третьего мужчины и его историю в сюжете не рассказали.

Отмечается, что всего таких пленных на подконтрольной "власти" так называемой ДНР территории несколько десятков.

"Их внесли в списки на обмен и готовы отдать Украине. Если обмен состоится", - говорится в репортаже.

Как сообщал "Апостроф", по обмену удерживаемыми лицами пока происходит процесс согласования списков.

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