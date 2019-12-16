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"Охотится" за детьми у школ: в оккупированном Крыму появился опасный маньяк, фото

понедельник, 16 декабря 2019, 15:25
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В Крыму орудует маньяк, который совершает насилие в отношении детей 8-16 лет возле севастопольских образовательных учреждений.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Крым.Реалии.

В распоряжении редакции есть письмо российского замминистра образования Крыма Айдера Аблятипова к образовательным учреждениям полуострова, в котором указано, что Следком России расследует уголовное дело по факту совершения сексуального насилия в отношении детей. Большинство преступлений совершено вблизи образовательных учреждений.

Кроме того, в Крыму распространили ориентировки с описанием внешности преступника, одежды, особенностями его речи и поведения, а также составленный правоохранителями фоторобот. В частности, сообщается, что в зимнее время преступник скрывает лицо до бровей вязаной шапкой, а нижнюю часть лица шарфом.

Первые сообщения в родительских группах в Viber о действиях сексуального маньяка возле севастопольских образовательных учреждений появились еще в октябре. О случаях посягательства на детей сообщали в группах Севастополя, Ялты и северных регионов полуострова.

Напомним, что в четверг вечером, 5 декабря, 40-летний мужчина изнасиловал девочку-подростка, педофила задержала полиция.

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