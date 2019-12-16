RU  UA  EN

понедельник, 16 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 декабря

09:12
Где смотреть онлайн жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов: расписание трансляций
07:57
В Испании случился дикий скандал из-за украинского форварда
07:00
Запекаем к праздникам сочную буженину - рецепт и советы приготовления

15 декабря

23:56
"Реал" в ураганной концовке спас матч с "летучими мышами": видеообзор
20:20
"Манчестер Сити" унизил "канониров" в чемпионате Англии: видеообзор
19:00
Украшаем елку своими руками: 10 вариантов новогоднего декора из подручных материалов
18:45
Днепр-1 - Александрия - 1:2 результат и видео матча
18:00
Где смотреть онлайн жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы: расписание трансляций
17:20
Где смотреть онлайн Валенсия - Реал: расписание трансляций
16:54
На корпоратив не нужен? Скандальный украинский футболист примерил костюм деда Мороза, фото
16:35
Кубок мира по биатлону: полное видео мужской эстафеты в Хохфильцене
15:58
"Динамо" обыграло "Десну" в битве за второе место: видеообзор
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Топ-чиновница Путина купила роскошную квартиру во Франции: детали расследования и фото

понедельник, 16 декабря 2019, 08:36
переглянути новину українською

Российская чиновница, глава Росприроднадзора, Светлана Радионова купила квартиру во Франции за 500 тысяч евро.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Российская пресса".

Жилье находится у самого Средиземного моря, в курортном городке Жуан-ле-Пен для богатых тусовщиков, рядом с местом отдыха друзей президента РФ Владимира Путина, между Каннами и Ниццей. Такую квартиру якобы купили родители-пенсионеры Радионовой.

"Правда, родители Светланы Геннадьевны предпочитают отдыхать на Мальдивах, а вот сама мадам Радионова наведывается на Лазурку едва ли не каждый уик-энд. В будни чиновница, являющаяся государственным советником первого класса, патриотично зарабатывает деньги в России, а выходные проводит на Лазурном берегу", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Светлана Геннадьевна Радионова (дата рождения 5 января 1977 года) всю жизнь проработала на государство. Она никогда не занималась бизнесом, все ее доходы - это официальная зарплата.

Как сообщал "Апостроф", министр иностранных дел Украины Павел Климкин неожиданно приобрел в Киеве квартиру стоимостью свыше трех миллионов гривен.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Боится "нацистов": что оккупанты Донбасса думают о "нормандских" договорен­ностях Зеленского

"Распятые мальчики" никуда не денутся: в чем опасность визитов российских журналистов в Украину

Эта зима поломалась: синоптики дали мрачный прогноз на ближайшие дни

"Гарпун" и "Пингвин": какими заморскими ракетами Украина встретит российский флот

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: