Топ-чиновница Путина купила роскошную квартиру во Франции: детали расследования и фото

Российская чиновница, глава Росприроднадзора, Светлана Радионова купила квартиру во Франции за 500 тысяч евро.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Российская пресса".

Жилье находится у самого Средиземного моря, в курортном городке Жуан-ле-Пен для богатых тусовщиков, рядом с местом отдыха друзей президента РФ Владимира Путина, между Каннами и Ниццей. Такую квартиру якобы купили родители-пенсионеры Радионовой.

"Правда, родители Светланы Геннадьевны предпочитают отдыхать на Мальдивах, а вот сама мадам Радионова наведывается на Лазурку едва ли не каждый уик-энд. В будни чиновница, являющаяся государственным советником первого класса, патриотично зарабатывает деньги в России, а выходные проводит на Лазурном берегу", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Светлана Геннадьевна Радионова (дата рождения 5 января 1977 года) всю жизнь проработала на государство. Она никогда не занималась бизнесом, все ее доходы - это официальная зарплата.

Как сообщал "Апостроф", министр иностранных дел Украины Павел Климкин неожиданно приобрел в Киеве квартиру стоимостью свыше трех миллионов гривен.