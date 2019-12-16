В Европе арестовали украинца, которого обвиняют в гибели десятков человек

16 декабря в Венгрии повторно арестовали украинца 64-летнего Юрия С., капитана круизного Viking Sigyn, которого винят в смерти 28 пассажиров.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на АР.

Такое решение принял Центральный районный суд Пешта. Недавно украинца освободили из-под стражи при условии, что он будет носить электронный браслет, с помощью которого можно следить за его передвижением. Но суд решил, что подозреваемый может попытаться пересечь границу и скрыться от следствия.

Напомним, 29 мая на Дунае в Будапеште столкнулись круизное судно «Viking Sygin» и малый прогулочный катер «Hableány». На борту последнего находились 35 человек - 22 женщины, 12 мужчин и ребенок, преимущественно туристы из Южной Кореи. Судно ушло под воду за семь секунд. Спастись успели лишь 7 пассажиров.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал на месяц гражданина Украины капитана теплохода VikingSygin, который врезался в прогулочный катер на реке Дунай, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек.