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В Харькове водитель снес пешеходов на переходе: фото с места смертельного ДТП

понедельник, 16 декабря 2019, 18:39
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В ночь на понедельник, 16 декабря, в городе Харькове водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на двух пешеходов на переходе. Один из пострадавших погиб на месте, другой - умер в больнице.

О происшествии сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Клочковской около 1:30 ночи.

"Установлено, что 55-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos на пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. В результате аварии в больницу был доставлен 39-летний мужчина. В медицинском учреждении он умер. Еще один пешеход, 39-летний мужчина, погиб на месте происшествия", - сказано в сообщении пресс-службы.

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", полиция разыскивает водителя автомобиля Mercedes С-220, который на нерегулируемом перекрестке в городе Боярка (Киевская область) совершил смертельный наезд на пешехода.

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