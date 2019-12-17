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Митингующие против рынка земли в Украине начали перекрывать трассы: подробности и фото

вторник, 17 декабря 2019, 15:59
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В рамках всеукраинской акции протеста против принятия в Верховной Раде закона о рынке земли активисты перекрыли трассу Киев-Одесса в районе села Демидовка Любашевского района Одесской области.

Об этом сообщили на странице Всеукраинской аграрной Рады в соцсети Facebook.

Участники постоянно ходят по пешеходному переходу, тем самым блокируя движение транспорта на трассе.

"Аграрии Одесской области призывают власти уменьшить концентрацию земли в один из руках", - сказано в сообщении.

В акции приняли участие несколько десятков человек. Такие же протесты с перекрытием автодорог проводятся и в других регионах Украины.

"В 10 регионах Украины - Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях - аграрии, крестьяне и активисты вышли на основные автомагистрали с призывом к властям провести земельную реформу в интересах всех украинский, а не только олигархов", - отмечается на странице Всеукраинской аграрной Рады.

Как сообщал "Апостроф", под Верховной Радой утром 17 декабря во время митинга против принятия закона о рынке земли произошли стычки и столкновениях протестующих с полицией, есть пострадавшие.

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