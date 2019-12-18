RU  UA  EN

среда, 18 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

18 декабря

17:17
Новогодний корпоратив для "слуг народа" подкорректировали: в партии назвали новый "формат"
17:12
"95 Квартал" загадал загадку о Елене Кравец, которую никак не могут разгадать - смотрим фото
17:00
Королевские семьи со всего мира поделились праздничными открытками
16:51
Пашинского отпустили домой: видео и подробности решения суда
16:45
На шоу Голос країни-10 объявили имя третьего судьи
16:36
Законопроект о создании единых юрлиц для налоговой и таможни позволит нам быстрее реформироваться, - глава ГНС Верланов
16:33
Группа Imagine Dragons берет паузу - на это у вокалиста есть целых четыре причины
16:32
​Шпионские игры ФСБ в Украине: СМИ сообщили интересные детали
16:19
Зеленский подписал закон об особом статусе Донбасса: что это значит
16:15
Земля расколола "Слугу народа": скандальные детали подготовки громкого закона
15:38
С праздником земли: Рабинович рассказал об успехе акции против продажи земли
14:58
Очень сложный вопрос: Зеленский рассказал, ждать ли украинцам существенного повышения пенсий
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Отец Зеленского снова оскорбительно отозвался про тех, кто недоволен президентом

среда, 18 декабря 2019, 16:44
переглянути новину українською

Отец президента Украины Александр Зеленский сказал, что слово "биомасса", которым он ранее назвал противников гаранта, касается не всех украинцев.

Об этом сообщает издание "Страна.ua".

В комментарии журналистам он уточнил, не хотел обидеть народ.

"Я имел в виду только тех купленных людей, которые протестовали под Офисом президента накануне парижской встречи. А само это слово в интервью я употребил на эмоциях, и не хотел никого обидеть", - сказал Зеленский-старший.

Напомним, что в интервью, говоря о разочаровавшихся во Владимире Зеленском людей, отец президента заявил, что разочарование "только у тупых людей".

"Умный человек поймет, что Вова – честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, договорился за три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее отец украинского гаранта Александр Зеленский назвал противников президента сволочами и мразями.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Паспорт, как гречка перед выборами: зачем украинцам двойное гражданство

Статистика все выше, украинцев все меньше: как прекратить смерти на дорогах

Весна посреди зимы: как долго продлится теплая погода

Зеленский объявляет войну ворам в законе: почему грузинский метод не сработает

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: