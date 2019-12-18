Отец Зеленского снова оскорбительно отозвался про тех, кто недоволен президентом

Отец президента Украины Александр Зеленский сказал, что слово "биомасса", которым он ранее назвал противников гаранта, касается не всех украинцев.

Об этом сообщает издание "Страна.ua".

В комментарии журналистам он уточнил, не хотел обидеть народ.

"Я имел в виду только тех купленных людей, которые протестовали под Офисом президента накануне парижской встречи. А само это слово в интервью я употребил на эмоциях, и не хотел никого обидеть", - сказал Зеленский-старший.

Напомним, что в интервью, говоря о разочаровавшихся во Владимире Зеленском людей, отец президента заявил, что разочарование "только у тупых людей".

"Умный человек поймет, что Вова – честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, договорился за три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее отец украинского гаранта Александр Зеленский назвал противников президента сволочами и мразями.