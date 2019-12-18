Саввин день: что нельзя делать 18 декабря

18 декабря православные верующие традиционно чтут память святого Саввы Освященного.

Согласно преданиям, по его молитве в лавре забил источник воды, а во время засухи пролился обильный дождь, святой исцелял больных и бесноватых.

В Саввин день нельзя ругаться и стричь волосы, домашние дела лучше отложить на потом. Продолжается пост, поэтому главными блюдами на столе должны стать пироги, борщ, яблоки и капуста.

Чтобы призвать удачу и достаток, в этот день предки клали монеты под подушку - эта традиция схожа с подарками на большой религиозный праздник День святого Николая Чудотворца, который отмечается на следующий день - 19 декабря.

Как сообщал "Апостроф", на Новый год-2020 украинцы будут отдыхать четыре дня подряд - Кабмин рекомендовал перенести два рабочих дня - с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря соответственно.