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Саввин день: что нельзя делать 18 декабря

среда, 18 декабря 2019, 08:40
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Фото: belnovosti.by

18 декабря православные верующие традиционно чтут память святого Саввы Освященного.

Согласно преданиям, по его молитве в лавре забил источник воды, а во время засухи пролился обильный дождь, святой исцелял больных и бесноватых.

В Саввин день нельзя ругаться и стричь волосы, домашние дела лучше отложить на потом. Продолжается пост, поэтому главными блюдами на столе должны стать пироги, борщ, яблоки и капуста.

Чтобы призвать удачу и достаток, в этот день предки клали монеты под подушку - эта традиция схожа с подарками на большой религиозный праздник День святого Николая Чудотворца, который отмечается на следующий день - 19 декабря.

Как сообщал "Апостроф", на Новый год-2020 украинцы будут отдыхать четыре дня подряд - Кабмин рекомендовал перенести два рабочих дня - с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря соответственно.

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