Взрыв был невероятной силы: ученые сделали ошеломляющее открытие о Млечном пути

Западные специалисты смогли детально изучить Млечный путь и сделали захватывающее изображение, на котором запечатлено 700 тысяч звезд.

По версии астрономов, в древности тут было зафиксировано два основных периода звездообразования, а формирование небесных тел сопровождалось невероятной мощности взрывом.

Как говорится в статье журнала Nature Astronomy, снимок огромного звездного скопления смогли сделать при помощи телескопов Very Large Telescope в Чили и HAWK-I.

В ходе исследования ученые смогли опровергнуть общепринятую идею астрономии о том, что галактический центр непрерывно формирует звезды на протяжении своей жизни длинной в 13 миллиардов.

Ученые считают, что в течение первых 5 миллиардов лет существования в галактике были сформированы более 80% звезд. После этого формирование звезд практически прекратилось. При этом еще один рост активности произошел 1 миллиард лет назад, когда примерно 5% звездной массы центра внезапно "ожило" после мощного взрыва.

"Этот всплеск активности, который должен был привести к взрыву более 100 тысяч сверхновых звезд одновременно. Это было, вероятно, одно из самых впечатляющих событий за всю историю Млечного Пути", – говорит автор исследования Франциско Ногерас-Лара.

Напомним, что с помощью телескопа Hubble ученые получили уникальный снимок объекта Хога.