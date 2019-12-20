На суде по фигурантке дела Шеремета разгорается скандал: фото и видео

На судебное заседание к Юлии Кузьменко - фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - не приехали прокуроры.

Об этом сообщил адвокат Влад Добош на странице в Facebook.

«Не появились прокуроры, как я и предполагал. Но, мне все равно, пока не будет рассмотрено по существу дело, я отсюда не выйду. Пусть найдут одного из тысяч прокуроров в Украине", - написал адвокат.

Волонтер Ирина Горбачева подтвердила, что в зал суда не прибыли прокуроры и тем самым заблокировали рассмотрение дела. Пока в помещении только спецназовцы.

Прокуроры не прибыли на суд к еще одному фигуранту резонансного дела Андрею Антоненку.

Напомним, что адвокаты подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрея Антоненка подали апелляцию на арест их подзащитных. Добиваются изменения меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 18 декабря из-за отсутствия необходимых документов отменили заседание Киевского апелляционного суда об отмене меры пресечения для военной медсестры Яны Дугарь.